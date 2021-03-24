Эрдоган рассказал о планах по работе над новой Конституцией

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении представить текст новой Конституции к первой половине 2022 года.
Эрдоган рассказал о планах по работе над новой Конституцией
  • Reuters

«Конституция будет продуктом открытой и прозрачной работы. Мы рассчитываем подготовить её в первой половине будущего года», — сообщил Эрдоган во время выступления на конгрессе правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, которое транслировал телеканал NTV.

Он добавил, что обязательно представит Конституцию на одобрение народу.

В начале февраля Эрдоган заявил, что в Турции могут начать разрабатывать новую Конституцию, процесс необходимо организовать прозрачно.

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