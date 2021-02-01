Эрдоган заявил, что в Турции могут разработать новую Конституцию

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В Турции могут начать разрабатывать новую Конституцию, процесс необходимо организовать прозрачно. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил, что в Турции могут разработать новую Конституцию
  • Reuters

«Возможно, Турции пора снова обсудить новую Конституцию», — цитирует агентство Anadolu главу государства.

По его словам, процесс «должен быть реализован прозрачно», передаёт NTV.

«Итоговый текст должен быть представлен на усмотрение нации», — добавил он.

В январе 2017 года парламент Турции одобрил пакет конституционных поправок, предполагающих переход к президентской форме правления.

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