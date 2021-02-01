Эрдоган заявил, что в Турции могут разработать новую Конституцию
- Reuters
«Возможно, Турции пора снова обсудить новую Конституцию», — цитирует агентство Anadolu главу государства.
Эрдоган: Возможно, Турции пора снова обсудить новую конституцию— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 1, 2021
По его словам, процесс «должен быть реализован прозрачно», передаёт NTV.
«Итоговый текст должен быть представлен на усмотрение нации», — добавил он.
В январе 2017 года парламент Турции одобрил пакет конституционных поправок, предполагающих переход к президентской форме правления.