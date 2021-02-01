Эрдоган заявил, что в Турции могут разработать новую Конституцию

В Турции могут начать разрабатывать новую Конституцию, процесс необходимо организовать прозрачно. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Возможно, Турции пора снова обсудить новую Конституцию», — цитирует агентство Anadolu главу государства.

Эрдоган: Возможно, Турции пора снова обсудить новую конституцию — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 1, 2021

По его словам, процесс «должен быть реализован прозрачно», передаёт NTV.

«Итоговый текст должен быть представлен на усмотрение нации», — добавил он.

В январе 2017 года парламент Турции одобрил пакет конституционных поправок, предполагающих переход к президентской форме правления.