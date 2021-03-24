Полиция задержала 14 человек в ходе протестов в Бристоле

В Бристоле в ходе протестов против закона о расширении полномочий полиции задержаны 14 человек.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные полиции округа Эйвон и округа Сомерсет.

Основаниями для задержания стали нарушение карантинных мер и препятствование дорожному движению.

«Офицеры просили протестующих разойтись, но, несмотря на действующее законодательство по защите общественного здоровья в связи с COVID-19, толпа оставалась на месте», — сообщила сотрудник полиции Клэр Армес.

Ранее сообщалось, что столкновения между участниками протеста и стражами правопорядка произошли в ночь с 21 на 22 марта. В ходе беспорядков были подожжены транспортные средства, атакован полицейский участок и ранен 21 полицейский.