В Бристоле протест против закона о расширении полномочий полиции перерос в беспорядки

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В Бристоле акция протеста против нового закона о полиции переросла в массовые беспорядки.
В Бристоле протест против закона о расширении полномочий полиции перерос в беспорядки
  • Reuters

Глава МВД Великобритании Прити Пател назвала события в Бристоле «неприемлемыми».

«Вандализм и беспорядок... никогда не будут дозволены», — написала она в Twitter. 

Столкновения между участниками протеста и стражами правопорядка произошли в ночь с 21 на 22 марта.

Обновления в законе касаются расширения полицейских полномочий в ходе митингов.

Как пишет Sky News, в ходе массовых беспорядков в Бристоле пострадали 20 полицейских.

Отмечается, что двое правоохранителей получили серьёзные повреждения.

По мнению главного констебля Бристоля, насилие на акции протеста спровоцировали люди, которые намеренно «пришли на драку с полицией».

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