В Бристоле протест против закона о расширении полномочий полиции перерос в беспорядки
- Reuters
Глава МВД Великобритании Прити Пател назвала события в Бристоле «неприемлемыми».
«Вандализм и беспорядок... никогда не будут дозволены», — написала она в Twitter.
Столкновения между участниками протеста и стражами правопорядка произошли в ночь с 21 на 22 марта.
Обновления в законе касаются расширения полицейских полномочий в ходе митингов.
Как пишет Sky News, в ходе массовых беспорядков в Бристоле пострадали 20 полицейских.
Отмечается, что двое правоохранителей получили серьёзные повреждения.
По мнению главного констебля Бристоля, насилие на акции протеста спровоцировали люди, которые намеренно «пришли на драку с полицией».