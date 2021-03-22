В Бристоле протест против закона о расширении полномочий полиции перерос в беспорядки

В Бристоле акция протеста против нового закона о полиции переросла в массовые беспорядки.

Глава МВД Великобритании Прити Пател назвала события в Бристоле «неприемлемыми».

«Вандализм и беспорядок... никогда не будут дозволены», — написала она в Twitter.

Столкновения между участниками протеста и стражами правопорядка произошли в ночь с 21 на 22 марта.

Обновления в законе касаются расширения полицейских полномочий в ходе митингов.

Как пишет Sky News, в ходе массовых беспорядков в Бристоле пострадали 20 полицейских.

Отмечается, что двое правоохранителей получили серьёзные повреждения.

По мнению главного констебля Бристоля, насилие на акции протеста спровоцировали люди, которые намеренно «пришли на драку с полицией».