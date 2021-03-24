ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по военным объектам ХАМАС.

«В ответ на ракету, выпущенную из Газы в сторону Израиля вчера вечером, наши ВВС нанесли удар по заводу по производству ракет и военным целям ХАМАС...», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы армии обороны Израиля.

Выпущенный из сектора Газа снаряд упал в районе города Беер-Шева, куда во вторник — в день выборов в Кнессет — приехал премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху.

Ранее министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази прокомментировал решение прокуратуры Международного уголовного суда (МУС) начать полноценное расследование ситуации в Палестине.