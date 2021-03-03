В МИД Израиля оценили решение прокуратуры МУС начать расследование в Палестине

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази прокомментировал решение прокуратуры Международного уголовного суда (МУС) начать полноценное расследование ситуации в Палестине.

«Решение прокурора о возбуждении расследования является актом морального и правового банкротства. Это политическое решение, оно превращает трибунал в инструмент в руках экстремистов, которые поддерживают террористические организации и антисемитские органы», — написал он на своей странице в Twitter.

Вместе с этим Ашкенази добавил, что Израиль продолжит бороться с этим решением и предпримет все необходимые шаги для защиты солдат и граждан от судебного преследования.

Ранее сообщалось, что прокуратура МУС начинает полноценное расследование ситуации в Палестине.