Прокуратура МУС начала расследование в Палестине
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Об этом говорится в опубликованном на сайте МУС заявлении прокурора Фату Бенсуды.
«Расследования будут касаться подпадающих под юрисдикцию МУС преступлений, совершённых в период с 13 июня 2014 года», — отметила она.
Приоритеты расследования, по словам прокурора, будут определены позднее с учётом сложностей, вызванных пандемией COVID-19, ограниченных ресурсов и большого объёма имеющейся работы.
Ранее глава Ассамблеи государств — участников Международного уголовного суда О Гон Квон призвал администрацию США нормализовать отношения с судом для глобальной борьбы с безнаказанностью.