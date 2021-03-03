Прокуратура МУС начала расследование в Палестине

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Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) начинает полноценное расследование ситуации в Палестине.
Прокуратура МУС начала расследование в Палестине
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Об этом говорится в опубликованном на сайте МУС заявлении прокурора Фату Бенсуды.

«Расследования будут касаться подпадающих под юрисдикцию МУС преступлений, совершённых в период с 13 июня 2014 года», — отметила она.

Приоритеты расследования, по словам прокурора, будут определены позднее с учётом сложностей, вызванных пандемией COVID-19, ограниченных ресурсов и большого объёма имеющейся работы.

Ранее глава Ассамблеи государств — участников Международного уголовного суда О Гон Квон призвал администрацию США нормализовать отношения с судом для глобальной борьбы с безнаказанностью.

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