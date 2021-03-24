США возобновят стратегический диалог с Ираком

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США возобновят стратегический диалог с Ираком для прояснения статуса коалиционных войск в стране, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы рассчитываем возобновить наш стратегический диалог с правительством Ирака в апреле месяце. Это будет важной возможностью обсудить наши взаимные интересы по широкому кругу вопросов… встречи также прояснят, что коалиционные силы находятся в Ираке исключительно с целью тренировки и совета иракским силам, чтобы обеспечить невозможность восстановления ИГ*», — сказала она на брифинге, её слова приводит РИА Новости.

В январе в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты сократили численность своих войск в Ираке и Афганистане до 2,5 тыс.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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