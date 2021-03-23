Глава Евросовета пригласил Байдена на виртуальный саммит ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил президента США Джо Байдена на виртуальный саммит Евросоюза, который пройдёт 25 и 26 марта.

«Жду не дождусь принять президента США на встрече Евросовета. Я пригласил американского президента принять участие в мероприятии и изложить своё видение на наше сотрудничество в будущем. Настало время восстановить наш трансатлантический альянс», — написал Мишель в Twitter.

Во время конференции планируется обсудить такие вопросы, как отношения с Россией, пандемия коронавируса и Европейский единый рынок.

В январе глава Евросовета призвал Байдена строить новые отношения США и ЕС.

По словам европейского политика, разногласия Брюсселя и Вашингтона «не исчезнут по мановению волшебной палочки».