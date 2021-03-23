Байден поручил приспустить флаги после стрельбы в Колорадо

Президент США Джо Байден поручил приспустить флаги в Белом доме в память о погибших в результате стрельбы в городе Боулдер американского штата Колорадо.

Об этом сообщает CNBS со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В сообщении говорится, что Байдена регулярно информируют о ходе расследования происшествия.

23 марта неизвестный открыл стрельбу на парковке возле продуктового магазина в городе Боулдер в американском Колорадо. Позднее нападавший переместился внутрь здания.

В результате стрельбы погибли десять человек, в том числе полицейский. Личность нападавшего установлена, ему предъявлены обвинения.

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