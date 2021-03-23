Байден поручил приспустить флаги после стрельбы в Колорадо
- Reuters
Об этом сообщает CNBS со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
В сообщении говорится, что Байдена регулярно информируют о ходе расследования происшествия.
23 марта неизвестный открыл стрельбу на парковке возле продуктового магазина в городе Боулдер в американском Колорадо. Позднее нападавший переместился внутрь здания.
В результате стрельбы погибли десять человек, в том числе полицейский. Личность нападавшего установлена, ему предъявлены обвинения.
Подробнее по теме — в материале RT.