Байден поручил приспустить флаги после стрельбы в Колорадо

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Президент США Джо Байден поручил приспустить флаги в Белом доме в память о погибших в результате стрельбы в городе Боулдер американского штата Колорадо.
Байден поручил приспустить флаги после стрельбы в Колорадо
  • Reuters

Об этом сообщает CNBS со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В сообщении говорится, что Байдена регулярно информируют о ходе расследования происшествия.

23 марта неизвестный открыл стрельбу на парковке возле продуктового магазина в городе Боулдер в американском Колорадо. Позднее нападавший переместился внутрь здания. 

В результате стрельбы погибли десять человек, в том числе полицейский. Личность нападавшего установлена, ему предъявлены обвинения.

Подробнее по теме — в материале RT.

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