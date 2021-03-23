ТМХ разочарован решением Норвегии заблокировать сделку с Rolls-Royce

Трансмашхолдинг (ТМХ) разочарован решением Норвегии применить положение закона о безопасности в отношении покупки завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines.

23 марта власти Норвегии объявили о наличии оснований для приостановки продажи активов Rolls-Royce компании из России.

«В течение всего процесса ведения сделки ТМХ оставался максимально прозрачным в отношении структуры собственности и планов по развитию Bergen Engines. В ходе подготовки сделки ТМХ не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о применимости к сделке закона о безопасности Норвегии», — приводит сообщение компании РИА Новости.

В ТМХ отметили, что не раз заявляли о готовности искать формы и решения, которые вывели бы сделку из-под действия закона.

«Теперь ТМХ предстоит оценить все коммерческие, финансовые и юридические последствия решения норвежских властей. ТМХ продолжает следить за развитием ситуации и будет глубоко разочарован, если будет принято решение об окончательной блокировке сделки», — добавили там.

Как сообщалось 9 марта, норвежское Управление национальной безопасности предупредило британскую компанию Rolls-Royce о том, что может заблокировать продажу завода Bergen Engines международному подразделению ТМХ TMH International, потому что сделка «может повлечь за собой риск для интересов национальной безопасности».

По заявлению властей, производимые Bergen Engines дизельные двигатели «нельзя назвать стратегической оборонной технологией», однако «инвестиции и приобретения могут представлять угрозу безопасности» в дальнейшем.