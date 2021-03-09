Норвегия допустила блокировку продажи Трансмашхолдингу завода Rolls-Royce

Норвежское управление национальной безопасности предупредило британскую компанию Rolls-Royce о том, что может заблокировать сделку по продаже завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines международному подразделению Трансмашхолдинга TMH International.

Как говорится в заявлении норвежского агентства нацбезопасности, «планируемая продажа TMH завода Bergen Engines может быть остановлена на основании закона о безопасности».

По мнению министра юстиции и по чрезвычайным ситуациям Моники Муланд, продажа завода «может повлечь за собой риск для интересов национальной безопасности».

«Следовательно, необходимо приостановить процесс, чтобы собрать достаточно данных для оценки такой сделки», — пояснила она.

Представитель Rolls-Royce Ричард Рэй заявил в беседе с Bloomberg, что компания предупредила власти Норвегии о готовящейся сделке заблаговременно и намерена сотрудничать с ними при необходимости.

По заявлению Муланд, производимые Bergen Engines дизельные двигатели «нельзя назвать стратегической оборонной технологией», однако «инвестиции и приобретения могут представлять угрозу безопасности» в дальнейшем.