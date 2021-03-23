США заявили о планах продолжать борьбу с ИГ

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Соединённые Штаты остаются привержены цели уничтожить «Исламское государство»* и будут продолжать работу с партнёрами по давлению на террористическую организацию, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
США заявили о планах продолжать борьбу с ИГ
  • Reuters

«Два года назад глобальная коалиция по борьбе с ИГ* вместе с нашими местными партнёрами освободила всю территорию, контролируемую ИГ в Ираке и Сирии, что стало важной вехой в усилиях по обеспечению поражения террористической группы», — говорится в заявлении госсекретаря.

Глобальная коалиция «по-прежнему едина в своей решимости уничтожить этого врага и продолжит свои усилия», добавил он.

Ранее межведомственные координационные штабы России и Сирии опубликовали совместное заявление, в котом констатировали, что целью стран Запада в Сирии является разграбление национальных богатств республики, а их действия в регионе не имеют ничего общего с войной против терроризма.

Как заявили 26 февраля в Центре примирения враждующих сторон в Сирии, американское командование продолжает насильно удерживать беженцев в сирийском лагере «Эр-Рукбан», что подтверждает заинтересованность США в сохранении там «конвейера» по подготовке экстремистов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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