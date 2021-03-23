Макрон объявил о решении ускорить темпы вакцинации во Франции
- Reuters
«В центре битвы — вакцинация. Утром, днём, вечером я буду мобилизован, правительство будет мобилизовано, медперсонал будет мобилизован», — цитирует французского лидера телеканал LCI.
По его словам, вакцинация является национальным приоритетом и должна проводиться без выходных дней.
Начиная с субботы, 27 марта, прививку смогут получить лица старше 70 лет. Граждане старше 75 лет смогут записываться на приём вне очереди по специально выделенному телефонному номеру.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении режима самоизоляции в 16 французских департаментах, в том числе в Парижском регионе.