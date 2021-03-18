Премьер Франции объявил о карантине в 16 департаментах страны

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Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении режима самоизоляции в 16 французских департаментах, в том числе Парижского региона.
Премьер Франции объявил о карантине в 16 департаментах страны
  • Reuters

«Новые массовые меры по сдерживанию эпидемии будут введены в действие с полуночи пятницы на четыре недели», — приводит РИА Новости слова премьера.

Он отметил, что эти меры будут касаться восьми департаментов столичного региона Иль-де-Франс, пяти департаментов региона О-де-Франс на севере страны и трёх департаментов в Приморских Альпах. При этом школы в этих департаментах будут оставаться открытыми.

Перемещения будут разрешены в пределах 10 км от дома.

Ранее сообщалось, что во Франции за сутки выявили 38,5 тыс. случаев коронавируса.

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