WSJ: шесть человек погибли в результате стрельбы в Колорадо

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Шесть человек, в том числе один сотрудник полиции, погибли в результате стрельбы в продуктовом магазине в городе Боулдер в штате Колорадо.
WSJ: шесть человек погибли в результате стрельбы в Колорадо
  • Reuters

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что предполагаемый стрелок задержан. На видеотрансляции с места стрельбы было видно, как полицейские уводят мужчину в наручниках.

Мотив нападавшего пока не установлен.

Ранее сообщалось, что в городе Боулдер неизвестный открыл стрельбу на парковке возле продуктового магазина.

Полиция призвала местных жителей избегать места происшествия.

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