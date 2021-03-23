WSJ: шесть человек погибли в результате стрельбы в Колорадо
- Reuters
Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что предполагаемый стрелок задержан. На видеотрансляции с места стрельбы было видно, как полицейские уводят мужчину в наручниках.
Мотив нападавшего пока не установлен.
Ранее сообщалось, что в городе Боулдер неизвестный открыл стрельбу на парковке возле продуктового магазина.
Полиция призвала местных жителей избегать места происшествия.