Гражданина КНДР впервые экстрадировали в США
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба Минюста США.
«После почти двух лет судебных процедур гражданин Корейской Народно-Демократической Республики 55-летний Мун Чхоль Мён был экстрадирован в США», — говорится в сообщении министерства.
В Минюсте подчеркнул, что это «первый случай экстрадиции в США гражданина КНДР».
В пресс-службе добавили, что Мун Чхоль Мён и его сообщники обвиняются в отмывании денег на сумму более $1,5 млн.
Ранее в Россию из Испании экстрадировали бывшего чиновника.