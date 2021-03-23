Гражданина КНДР впервые экстрадировали в США

Гражданина КНДР, обвиняемого в отмывании денег с использованием финансовых систем США, впервые в истории экстрадировали в Соединённые Штаты.

Об этом информирует пресс-служба Минюста США.

«После почти двух лет судебных процедур гражданин Корейской Народно-Демократической Республики 55-летний Мун Чхоль Мён был экстрадирован в США», — говорится в сообщении министерства.

В Минюсте подчеркнул, что это «первый случай экстрадиции в США гражданина КНДР».

В пресс-службе добавили, что Мун Чхоль Мён и его сообщники обвиняются в отмывании денег на сумму более $1,5 млн.

Ранее в Россию из Испании экстрадировали бывшего чиновника.