В Россию из Испании экстрадировали бывшего чиновника

В Россию из Испании экстрадировали осуждённого за мошенничество бывшего чиновника Сергея Гаврилова и гражданина Эквадора, обвиняемого в контрабанде 7 кг кокаина.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Испания экстрадируют в Россию гражданина России Сергея Гаврилова и гражданина Эквадора Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Гаврилов обвиняется в превышении должностных полномочий, также в 2015 году в Чебоксарах он был признан виновным в пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями и приговорён к четырём годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Аргентина приняла решение об экстрадиции в Россию гражданина Колумбии, обвиняемого в краже драгоценностей на 160 млн рублей.