В Россию из Испании экстрадировали бывшего чиновника
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.
«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Испания экстрадируют в Россию гражданина России Сергея Гаврилова и гражданина Эквадора Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что Гаврилов обвиняется в превышении должностных полномочий, также в 2015 году в Чебоксарах он был признан виновным в пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями и приговорён к четырём годам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Аргентина приняла решение об экстрадиции в Россию гражданина Колумбии, обвиняемого в краже драгоценностей на 160 млн рублей.