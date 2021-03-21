В Россию из Испании экстрадировали бывшего чиновника

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В Россию из Испании экстрадировали осуждённого за мошенничество бывшего чиновника Сергея Гаврилова и гражданина Эквадора, обвиняемого в контрабанде 7 кг кокаина.
В Россию из Испании экстрадировали бывшего чиновника
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Испания экстрадируют в Россию гражданина России Сергея Гаврилова и гражданина Эквадора Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Гаврилов обвиняется в превышении должностных полномочий, также в 2015 году в Чебоксарах он был признан виновным в пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями и приговорён к  четырём годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Аргентина приняла решение об экстрадиции в Россию гражданина Колумбии, обвиняемого в краже драгоценностей на 160 млн рублей.

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