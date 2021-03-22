В Испании решили прививать вакциной AstraZeneca людей до 65 лет

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Власти Испании решили повысить до 65 лет порог вакцинации препаратом от коронавируса, разработанным компанией AstraZeneca.
В Испании решили прививать вакциной AstraZeneca людей до 65 лет
  • Reuters

«Межтерриториальный совет подтвердил, что мы возобновляем вакцинацию с помощью AstraZeneca в среду, а возрастное ограничение увеличено до 65 лет», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения королевства Каролины Дариас.

Ранее власти Испании разрешали вакцинацию препаратом AstraZeneca для лиц от 18 до 55 лет.

Ранее сообщалось, что Европейский союз будет тщательно рассматривать запросы на экспорт вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в Великобританию.

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