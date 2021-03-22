Италия экстрадирует в Россию владельца сети шинных центров

Италия по требованию Генеральной прокуратуры экстрадирует в Россию предпринимателя Андрея Смышляева, который обвиняется в преднамеренном банкротстве и мошенничестве.

«По версии следствия, в декабре 2015 года в г. Уфе Смышляев, являясь непосредственным руководителем компании «Трек», совершил действия, заведомо повлёкшие неспособность юридического лица в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в сумме более 2,8 млрд рублей перед кредиторами, в том числе перед налоговым органом УФНС России по Республике Башкортостан, путём безвозмездного отчуждения товарно-материальных ценностей», — сообщили в прокуратуре.

Он был задержан в Комо в мае 2019 года, а в июне Генпрокуратура России обратилась с запросом о его выдаче.

В феврале 2021 года удалось добиться решения о его выдаче. Министр юстиции Италии дал согласие на его экстрадицию. В сопровождении спецконвоя Андрей Смышляев будет доставлен в Москву.