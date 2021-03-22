Италия экстрадирует в Россию владельца сети шинных центров

Короткая ссылка
Италия по требованию Генеральной прокуратуры экстрадирует в Россию предпринимателя Андрея Смышляева, который обвиняется в преднамеренном банкротстве и мошенничестве.
Италия экстрадирует в Россию владельца сети шинных центров
  • РИА Новости

«По версии следствия, в декабре 2015 года в г. Уфе Смышляев, являясь непосредственным руководителем компании «Трек», совершил действия, заведомо повлёкшие неспособность юридического лица в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в сумме более 2,8 млрд рублей перед кредиторами, в том числе перед налоговым органом УФНС России по Республике Башкортостан, путём безвозмездного отчуждения товарно-материальных ценностей», — сообщили в прокуратуре.

Он был задержан в Комо в мае 2019 года, а в июне Генпрокуратура России обратилась с запросом о его выдаче.

В феврале 2021 года удалось добиться решения о его выдаче. Министр юстиции Италии дал согласие на его экстрадицию. В сопровождении спецконвоя Андрей Смышляев будет доставлен в Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить