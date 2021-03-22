РФПИ заподозрил американскую компанию в нарушении патента на «Спутник V»

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Одна из американских компаний, производящая вакцину, могла нарушить патент на производство российского препарата «Спутник V», заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РФПИ заподозрил американскую компанию в нарушении патента на «Спутник V»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

По словам руководителя фонда, у препарата «очень сильная патентная защита», потому что разработчики подали необходимые заявки раньше других.

«Возможно, одна из американских компаний, которые производят вакцину, нарушает наши патенты. Мы уведомили эту компанию, хотим с ними начать диалог», — цитирует его РИА Новости.

Дмитриев подчеркнул, что РФПИ не собирается в условиях пандемии требовать какие-либо деньги с фирмы из США, но будет «серьёзно относиться к защите... интеллектуальных прав».

Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, уровень контроля качества вакцин от коронавируса в России беспрецедентно высок.

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