Маврикий зарегистрировал «Спутник V»

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Министерство здравоохранения Маврикия зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Маврикий зарегистрировал «Спутник V»
  • © Владислав Воднев
  • РИА Новости

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Маврикий», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что это 55-я страна, одобрившая применение данной вакцины.

«Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек», — добавили в фонде.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с казахстанским коллегой Аскаром Маминым в Москве отметил, что многие зарубежные эксперты признают высокую эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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