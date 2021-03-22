Маврикий зарегистрировал «Спутник V»

Министерство здравоохранения Маврикия зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Маврикий», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что это 55-я страна, одобрившая применение данной вакцины.

«Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек», — добавили в фонде.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с казахстанским коллегой Аскаром Маминым в Москве отметил, что многие зарубежные эксперты признают высокую эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V».