В МИД России описали отношения с ЕС как «конфликтное сосуществование»

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Замглавы МИД России Александр Грушко охарактеризовал отношения Москвы и Брюсселя как «конфликтное сосуществование».
В МИД России описали отношения с ЕС как «конфликтное сосуществование»
  • РИА Новости

«Если говорить о ЕС, то, наверное, лучшей характеристикой было бы сказать, что они находятся в кризисном состоянии. Такое конфликтное сосуществование», — цитирует замминистра ТАСС.

По его словам, антироссийские санкции Евросоюза подвели взаимодействие к опасной черте, когда возможность сотрудничества оказалась под вопросом.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва открыта к конструктивному диалогу с ЕС на основе взаимного уважения и учёта обоюдных интересов.

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