В Минпромторге прокомментировали ситуацию с санкциями США

Новые санкции США против России, вступившие в силу 18 марта, только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в российских технологических цепочках, заявили РБК в пресс-службе Минпромторга.

«Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств», — отметили в министерстве.

В Минпромторге подчеркнули, что «многие лидеры российской радиоэлектронной промышленности уже давно находятся в санкционных списках Министерства торговли США, поэтому импортозамещение в части компонентной базы по критически значимым направлениям техники — процесс постоянный».

В ведомстве добавили, что Минпромторг оказывает поддержку российским производителям и разработчикам, включая субсидии, налоговые льготы для разработчиков электронной продукции и так далее, а также ведёт работу по стимулированию спроса на конечную продукцию и микропроцессоры.

17 марта стало известно, что Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России. Новые меры коснулись экспорта, связанного с национальной безопасностью, а ряд исключений по авиации и космосу будет действовать только до 1 сентября.

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал расширение Вашингтоном санкций против Москвы.

Он отметил, что эта линия «не добавляет шансов на нормализацию отношений».