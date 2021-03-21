В Госдепе рассказали о переговорах с Китаем по вопросам климата
- Reuters
Об этом заявил представитель Госдепартамента США.
«Стороны обсудили климатический кризис, но не сформировали официальную рабочую группу», — цитирует его ТАСС.
В Вашингтоне считают, что проблема изменения климата не может быть успешно решена без действий со стороны Китая, поскольку на КНР «приходится почти 30% мировых выбросов».
Также в Госдепе заявили, что продолжат привлекать Китай и другие ключевые страны к решению проблемы изменения климата.
Ранее сообщалось, что США и КНР на встрече на Аляске договорились избегать конфликтов.