В Госдепе рассказали о переговорах с Китаем по вопросам климата

Короткая ссылка
Делегации США и Китая в ходе переговоров в Анкоридже обсудили вопросы климата, но не сформировали официальную рабочую группу по этому вопросу.
В Госдепе рассказали о переговорах с Китаем по вопросам климата
  • Reuters

Об этом заявил представитель Госдепартамента США.

«Стороны обсудили климатический кризис, но не сформировали официальную рабочую группу», — цитирует его ТАСС.

В Вашингтоне считают, что проблема изменения климата не может быть успешно решена без действий со стороны Китая, поскольку на КНР «приходится почти 30% мировых выбросов».

Также в Госдепе заявили, что продолжат привлекать Китай и другие ключевые страны к решению проблемы изменения климата. 

Ранее сообщалось, что США и КНР на встрече на Аляске договорились избегать конфликтов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить