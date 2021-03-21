В Госдепе рассказали о переговорах с Китаем по вопросам климата

Делегации США и Китая в ходе переговоров в Анкоридже обсудили вопросы климата, но не сформировали официальную рабочую группу по этому вопросу.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США.

«Стороны обсудили климатический кризис, но не сформировали официальную рабочую группу», — цитирует его ТАСС.

В Вашингтоне считают, что проблема изменения климата не может быть успешно решена без действий со стороны Китая, поскольку на КНР «приходится почти 30% мировых выбросов».

Также в Госдепе заявили, что продолжат привлекать Китай и другие ключевые страны к решению проблемы изменения климата.

Ранее сообщалось, что США и КНР на встрече на Аляске договорились избегать конфликтов.