США и КНР на встрече на Аляске договорились избегать конфликтов

США и Китай в ходе встречи на Аляске договорились избегать недопонимания и конфликтов, говорится в заявлении китайской стороны.

«Обе стороны договорились поддерживать диалог и контакты, развивать взаимовыгодное сотрудничество, предотвращать недопонимание и ошибочные суждения, избегать конфликтов и конфронтации», — цитирует РИА Новости заявление, распространённое Центральным телевидением Китая.

Обе стороны выразили надежду выразили надежду на продолжение диалога на высоком уровне.

Также США и Китай условились о создании двусторонней рабочей группы по борьбе с изменением климата.

Ранее член госсовета КНР Ян Цзечи назвал переговоры с США в Анкоридже полезными, конструктивными и открытыми.