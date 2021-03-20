США и КНР на встрече на Аляске договорились избегать конфликтов

Короткая ссылка
США и Китай в ходе встречи на Аляске договорились избегать недопонимания и конфликтов, говорится в заявлении китайской стороны.
США и КНР на встрече на Аляске договорились избегать конфликтов
  • Reuters

«Обе стороны договорились поддерживать диалог и контакты, развивать взаимовыгодное сотрудничество, предотвращать недопонимание и ошибочные суждения, избегать конфликтов и конфронтации», — цитирует РИА Новости заявление, распространённое Центральным телевидением Китая.

Обе стороны выразили надежду выразили надежду на продолжение диалога на высоком уровне.

Также США и Китай условились о создании двусторонней рабочей группы по борьбе с изменением климата.

Ранее член госсовета КНР Ян Цзечи назвал переговоры с США в Анкоридже полезными, конструктивными и открытыми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить