США и КНР на встрече на Аляске договорились избегать конфликтов
- Reuters
«Обе стороны договорились поддерживать диалог и контакты, развивать взаимовыгодное сотрудничество, предотвращать недопонимание и ошибочные суждения, избегать конфликтов и конфронтации», — цитирует РИА Новости заявление, распространённое Центральным телевидением Китая.
Обе стороны выразили надежду выразили надежду на продолжение диалога на высоком уровне.
Также США и Китай условились о создании двусторонней рабочей группы по борьбе с изменением климата.
Ранее член госсовета КНР Ян Цзечи назвал переговоры с США в Анкоридже полезными, конструктивными и открытыми.