Член госсовета КНР назвал переговоры на Аляске «полезными»

Член госсовета КНР Ян Цзечи назвал переговоры с США в Анкоридже полезными, конструктивными и открытыми.

«Переговоры КНР и США были откровенными, конструктивными и полезными», — цитирует Цзечи телеканал CGTN.

Он отметил, что между сторонами всё ещё есть разногласия.

По словам главы МИД КНР Ван И, китайская сторона дала США понять, что суверенитет является принципиальным вопросом.

Ранее президент США Джо Байден на фоне переговоров высокопоставленных дипломатов КНР и США на Аляске подсчитал, сколько времени провёл наедине с председателем КНР Си Цзиньпином.