Байден подсчитал, сколько времени провёл с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден на фоне переговоров высокопоставленных дипломатов КНР и США на Аляске подсчитал, сколько времени провёл наедине с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мне говорят, что я провёл с (председателем Китая) Си Цзиньпином больше времени, чем с кем бы то ни было из мировых лидеров… Я проехал в поездках с ним 17 тыс. миль в Китае, США и в поездках по Азии в целом, и мне сказали, что я провёл с ним один на один (только я с переводчиком и он с переводчиком) 24—25 часов», — приводит РИА Новости слова Байдена.

Байден напомнил, что его знакомство с Си Цзиньпином началось, когда оба они были вторыми лицами в своих странах.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что отношения Вашингтона и Пекина будут конкурентными и сотрудническими в определённых областях, а также «конфронтационными там, где это необходимо».