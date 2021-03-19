Байден подсчитал, сколько времени провёл с Си Цзиньпином

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Президент США Джо Байден на фоне переговоров высокопоставленных дипломатов КНР и США на Аляске подсчитал, сколько времени провёл наедине с председателем КНР Си Цзиньпином.
Байден подсчитал, сколько времени провёл с Си Цзиньпином
  • Reuters

«Мне говорят, что я провёл с (председателем Китая) Си Цзиньпином больше времени, чем с кем бы то ни было из мировых лидеров… Я проехал в поездках с ним 17 тыс. миль в Китае, США и в поездках по Азии в целом, и мне сказали, что я провёл с ним один на один (только я с переводчиком и он с переводчиком) 24—25 часов», — приводит РИА Новости слова Байдена.

Байден напомнил, что его знакомство с Си Цзиньпином началось, когда оба они были вторыми лицами в своих странах.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что отношения Вашингтона и Пекина будут конкурентными и сотрудническими в определённых областях, а также «конфронтационными там, где это необходимо».

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