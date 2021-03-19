В Госдепе рассказали о приоритетах США в отношениях с Китаем

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что отношения Вашингтона и Пекина будут конкурентными и сотрудническими в определённых областях, а также «конфронтационными там, где это необходимо».
В Госдепе рассказали о приоритетах США в отношениях с Китаем
  • Reuters

«Отношения США с Китаем будут конкурентными там, где следует, сотрудническими там, где это возможно, и конфронтационными там, где это необходимо», — приводит ТАСС его слова перед началом переговоров представителей США и КНР в Анкоридже.

Блинкен добавил, что Вашингтон намерен прямо говорить о приоритетах и беспокоящих Соединённые Штаты вопросах.

Ранее сообщалось, что США не ожидают конкретных результатов на переговорах с КНР на Аляске, а также не планируют постоянный механизм переговоров.

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