В Госдепе рассказали о приоритетах США в отношениях с Китаем

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что отношения Вашингтона и Пекина будут конкурентными и сотрудническими в определённых областях, а также «конфронтационными там, где это необходимо».

«Отношения США с Китаем будут конкурентными там, где следует, сотрудническими там, где это возможно, и конфронтационными там, где это необходимо», — приводит ТАСС его слова перед началом переговоров представителей США и КНР в Анкоридже.

Блинкен добавил, что Вашингтон намерен прямо говорить о приоритетах и беспокоящих Соединённые Штаты вопросах.

Ранее сообщалось, что США не ожидают конкретных результатов на переговорах с КНР на Аляске, а также не планируют постоянный механизм переговоров.