В Госдепе рассказали о приоритетах США в отношениях с Китаем
- Reuters
«Отношения США с Китаем будут конкурентными там, где следует, сотрудническими там, где это возможно, и конфронтационными там, где это необходимо», — приводит ТАСС его слова перед началом переговоров представителей США и КНР в Анкоридже.
Блинкен добавил, что Вашингтон намерен прямо говорить о приоритетах и беспокоящих Соединённые Штаты вопросах.
Ранее сообщалось, что США не ожидают конкретных результатов на переговорах с КНР на Аляске, а также не планируют постоянный механизм переговоров.