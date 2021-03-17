США не ждут конкретных результатов в переговорах с КНР на Аляске
- Reuters
«Мы не ожидаем выйти с конкретными результатами по итогам переговоров», — приводит РИА Новости слова высокопоставленного представителя американской администрации.
По его словам, совместного заявления США и КНР также не ожидается.
Ранее сообщалось, что власти Соединённых Штатов ожидают, что предстоящие переговоры с представителями Китая на Аляске могут быть отчасти сложными, поскольку Вашингтон намерен затронуть темы, вызывающие у него обеспокоенность.