США не ждут конкретных результатов в переговорах с КНР на Аляске

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США не ожидают конкретных результатов на переговорах с КНР на Аляске, а также не планируют постоянный механизм переговоров.
США не ждут конкретных результатов в переговорах с КНР на Аляске
  • Reuters

«Мы не ожидаем выйти с конкретными результатами по итогам переговоров», — приводит РИА Новости слова высокопоставленного представителя американской администрации.

По его словам, совместного заявления США и КНР также не ожидается.

Ранее сообщалось, что власти Соединённых Штатов ожидают, что предстоящие переговоры с представителями Китая на Аляске могут быть отчасти сложными, поскольку Вашингтон намерен затронуть темы, вызывающие у него обеспокоенность.

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