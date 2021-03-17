США не ждут конкретных результатов в переговорах с КНР на Аляске

США не ожидают конкретных результатов на переговорах с КНР на Аляске, а также не планируют постоянный механизм переговоров.

«Мы не ожидаем выйти с конкретными результатами по итогам переговоров», — приводит РИА Новости слова высокопоставленного представителя американской администрации.

По его словам, совместного заявления США и КНР также не ожидается.

Ранее сообщалось, что власти Соединённых Штатов ожидают, что предстоящие переговоры с представителями Китая на Аляске могут быть отчасти сложными, поскольку Вашингтон намерен затронуть темы, вызывающие у него обеспокоенность.