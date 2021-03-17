США ожидают, что переговоры с КНР на Аляске могут быть сложными

Власти Соединенных Штатов ожидают, что предстоящие переговоры с представителями Китая на Аляске могут быть отчасти сложными, поскольку Вашингтон намерен затронуть темы, вызывающие у него обеспокоенность.

«Мы ожидаем, что часть разговора может быть сложной. Есть вопросы, по которым президент (США Джо Байден) не воздерживался от того, чтобы озвучить свою обеспокоенность, будь то права человека или же экономические, или технологические вопросы. И мы, конечно же, ожидаем, что многие из этих вопросов могут быть обсуждены в ходе этой встречи», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки.

При этом, по словам Псаки, «существуют также области, где может быть возможность для совместной работы, будь то климат или нераспространение ядерного оружия».

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан проведут 18 марта на Аляске переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.