Греция увеличила число разрешений на въезд для россиян

Греция увеличила в восемь раз, до 4 тыс. в неделю, число разрешений на въезд для российских граждан.

Как передаёт РИА Новости, об этом говорится в совместном решении профильных министерств, опубликованном в правительственной газете Греции.

С сентября 2020 года в Грецию разрешался въезд 500 граждан России в неделю.

Решение об увеличении числа разрешений на въезд для россиян до 4 тыс. было принято после телеконференции сопредседателей Смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, состоявшейся 18 марта.

Ранее сообщалось, что Греция с мая намерена принимать всех россиян.