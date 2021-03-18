Греция увеличит число разрешений на въезд для граждан России

Греция намерена увеличить количество разрешений на въезд для граждан России с 500 до 4000 в неделю, чтобы обслуживать большее количество пассажиров.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис в ходе телеконференции с министром транспорта России Виталием Савельевым.

Также он отметил, что Греция с мая намерена принимать всех россиян.

Ранее сообщалось, что российский премьер Михаил Мишустин приедет в Грецию для участия в памятных мероприятиях по случаю 200-летия начала национально-освободительной революции 1821—1829 годов.