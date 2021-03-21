CBS News: более 15 тысяч детей мигрантов находятся без сопровождения в учреждениях США

Число детей-мигрантов без сопровождения, которые находятся в ведении пограничной службы США и в центрах Министерства здравоохранения и социальных служб, превысило 15 тыс.

Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на правительственные данные.

Отмечается, что 5 тыс. детей находятся в учреждениях пограничной службы на границе с Мексикой.

Ещё примерно 10,5 тыс. детей-мигрантов размещены Министерством здравоохранения и социальных служб в профильных центрах, там они ждут воссоединения с родными.

18 февраля лидер демократического большинства в сенате конгресса США Чак Шумер и его однопартиец сенатор Роберт Менендес официально внесли в законодательный орган законопроект, дающий возможность мигрантам получить американское гражданство.