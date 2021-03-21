Байден не принял решение о сроке вывода войск из Афганистана

Президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения о сроках вывода американских войск из Афганистана, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

«Насколько мне известно, президент не принял решение и не делал каких-либо заявлений о том, когда он решит вывести войска», — говорится в стенограмме выступления Остина, опубликованной Пентагоном.

Он отметил, что знаком со спекуляциями о том, что Байден намерен оставить войска в Афганистане до ноября.

По его словам, пока не принято решение ни о времени пребывания, ни о численности войск.

Ранее стало известно, что террористическая организация «Талибан»* настаивает на выводе американских войск из Афганистана по заключённым в Дохе договорённостям — до 1 мая.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.