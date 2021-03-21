Байден не принял решение о сроке вывода войск из Афганистана

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения о сроках вывода американских войск из Афганистана, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

«Насколько мне известно, президент не принял решение и не делал каких-либо заявлений о том, когда он решит вывести войска», — говорится в стенограмме выступления Остина, опубликованной Пентагоном.

Он отметил, что знаком со спекуляциями о том, что Байден намерен оставить войска в Афганистане до ноября.

По его словам, пока не принято решение ни о времени пребывания, ни о численности войск.

Ранее стало известно, что террористическая организация «Талибан»* настаивает на выводе американских войск из Афганистана по заключённым в Дохе договорённостям — до 1 мая.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить