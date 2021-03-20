В Росавиации рассказали о переговорах по авиасообщению с Кубой

В Росавиации сообщили, что российские авиакомпании готовы к возобновлению авиасообщения с Кубой в полном объёме.

Соответствующее заявление Росавиация распространила по итогам встречи главы ведомства Александра Нерадько и министра туризма Кубы Хуана Карлоса Гарсии Гранда.

В сообщении говорится, что стороны на встрече договорились дополнительно проработать вопрос о расширении двустороннего авиасообщения с учётом эпидемиологической ситуации в России и на Кубе.

«Российская сторона проинформировала о высокой степени готовности авиакомпаний к возобновлению авиасообщения между Россией и Кубой в полном объёме», — приводит сообщение Росавиации ТАСС.

В ноябре сообщалось, что Россия увеличивает число рейсов в Казахстан, Объединённые Арабские Эмираты, а также на Кубу и Мальдивы.