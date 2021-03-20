В кабмине Польши рассказали об отказе граждан от вакцины AstraZeneca

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Руководитель канцелярии главы правительства Польши Михал Дворчик заявил, что многие жители страны отказываются от вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.
В кабмине Польши рассказали об отказе граждан от вакцины AstraZeneca
  • Reuters

Об этом он сообщил на пресс-конференции.

По словам Дворчика, число людей, регистрирующихся на прививку вакциной AstraZeneca, в последние дни снизилось на несколько десятков процентов.

«У нас несколько сотен тысяч доз вакцин, которые лежат в пунктах вакцинации и не использованы из-за того, что люди не пришли», — цитирует его ТАСС.

Дворчик также призвал граждан пройти вакцинацию.

Ранее комитет ВОЗ заключил, что польза вакцины AstraZeneca превышает риски.

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