Ekstra Bladet: в Дании зафиксировали вторую смерть после вакцинации

В Дании скончался один из сотрудников муниципалитета, который попал в больницу после вакцинации препаратом AstraZeneca.

Об этом пишет издание Ekstra Bladet.

В сообщении говорится, что два сотрудника были доставлены в больницу из-за того, что после прививки у них развились тяжёлые симптомы.

Один из госпитализированных позднее скончался.

Ранее Дания приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

По данным СМИ, такое решение было принято после появления данных об образовании тромбов у привившихся и о якобы связанном с этим смертельном случае в Дании.