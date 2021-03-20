Ekstra Bladet: в Дании зафиксировали вторую смерть после вакцинации
- Reuters
Об этом пишет издание Ekstra Bladet.
В сообщении говорится, что два сотрудника были доставлены в больницу из-за того, что после прививки у них развились тяжёлые симптомы.
Один из госпитализированных позднее скончался.
Ранее Дания приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.
По данным СМИ, такое решение было принято после появления данных об образовании тромбов у привившихся и о якобы связанном с этим смертельном случае в Дании.