В Италии проведут испытания «Спутника V» против штаммов коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает газета La Repubblica.
«Через несколько дней будет заключено первое соглашение с институтом имени Спалланцани о научных испытаниях вакцины «Спутник V» в рамках исследования об эффективности против разновидностей коронавируса», — отметил Дзингаретти.
Губернатор упомянул об ожидании формального разрешения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Рим сможет сам принять решение о допуске в страну российской вакцины «Спутник V», если не будет принято решение на уровне EMA.