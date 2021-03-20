В Италии проведут испытания «Спутника V» против штаммов коронавируса

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Губернатор Лацио Никола Дзингаретти заявил, что в римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани начнутся испытания эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против различных штаммов COVID-19.
В Италии проведут испытания «Спутника V» против штаммов коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает газета La Repubblica.

«Через несколько дней будет заключено первое соглашение с институтом имени Спалланцани о научных испытаниях вакцины «Спутник V» в рамках исследования об эффективности против разновидностей коронавируса», — отметил Дзингаретти.

Губернатор упомянул об ожидании формального разрешения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). 

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Рим сможет сам принять решение о допуске в страну российской вакцины «Спутник V», если не будет принято решение на уровне EMA.

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