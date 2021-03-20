В Японии ограничили движение скоростных поездов из-за землетрясения

В Японии после сильного землетрясения на северо-востоке страны ограничили движение скоростных поездов «синкансэн».

Reuters

Об этом информирует телеканал NHK. Уточняется, что движение поездов было приостановлено на линии Тохоку. Ранее сообщалось, что в японской префектуре Мияги произошло землетрясение магнитудой 7,2, была объявлена угроза цунами.