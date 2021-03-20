В Японии ограничили движение скоростных поездов из-за землетрясения
В Японии после сильного землетрясения на северо-востоке страны ограничили движение скоростных поездов «синкансэн».
- Reuters
Об этом информирует телеканал NHK.
Уточняется, что движение поездов было приостановлено на линии Тохоку.
Ранее сообщалось, что в японской префектуре Мияги произошло землетрясение магнитудой 7,2, была объявлена угроза цунами.
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