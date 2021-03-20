В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане к югу от австралийского штата Тасмания. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).

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Эпицентр землетрясения находился в 1864 км южнее города Хобарт. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Соломоновых островов.