Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Соломоновых Островов
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Соломоновых Островов. Об этом сообщает Геологическая служба США.
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 210 км к юго-западу от города Гизо.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что у побережья Алжира произошло землетрясение магнитудой 6,0.
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