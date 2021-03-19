Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Соломоновых Островов

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Соломоновых Островов. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 210 км к юго-западу от города Гизо. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось, что у побережья Алжира произошло землетрясение магнитудой 6,0.