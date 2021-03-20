США на переговорах подтвердили приверженность принципу «одного Китая»

Делегация США в ходе переговоров на Аляске подтвредила приверженность Вашингтона принципу «одного Китая»

«На переговорах Соединенные Штаты подтвердили, что по вопросу Тайваня будут твёрдо придерживаться принципа «одного Китая», — цитирует ТАСС совместное заявление, распротстранённое Центральным телевидением КНР.

Представители Китая также потребовали от США не нарушать обязательств, которые касаются Тибета.

Также китайская сторона предложила Вашингтону отменить санкции в отношении китайских чиновников.

Ранее стало известно, что США и Китай в ходе встречи на Аляске договорились избегать недопонимания и конфликтов, говорится в заявлении китайской стороны.