США на переговорах подтвердили приверженность принципу «одного Китая»
- Reuters
«На переговорах Соединенные Штаты подтвердили, что по вопросу Тайваня будут твёрдо придерживаться принципа «одного Китая», — цитирует ТАСС совместное заявление, распротстранённое Центральным телевидением КНР.
Представители Китая также потребовали от США не нарушать обязательств, которые касаются Тибета.
Также китайская сторона предложила Вашингтону отменить санкции в отношении китайских чиновников.
Ранее стало известно, что США и Китай в ходе встречи на Аляске договорились избегать недопонимания и конфликтов, говорится в заявлении китайской стороны.