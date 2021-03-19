Кадыров призвал Байдена ответить за слова

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента США Джо Байдена ответить за слова и не увиливать от разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Кадыров призвал Байдена ответить за слова
  • РИА Новости

«Не прошло и двух дней после скандального заявления президента США Джо Байдена, а он уже весь погрустнел. Нет того огонька в глазах. Убогое зрелище», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что «всё оттого, что предложил ему президент России Владимир Путин открытый, честный диалог».

«Да будьте вы мужчиной, Джо Байден! Отвечайте за слова и не позорьтесь. Примите предложение президента России. Поговорите и выскажитесь, если есть что сказать. Не надо увиливать от разговора, ссылаясь на некие рабочие командировки и встречи», — сказал он.

Накануне Кадыров пригласил Байдена на лечение в Грозный, отметив, что американская медицина бессильна.

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