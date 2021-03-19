В Британии за сутки выявили около 5 тысяч случаев коронавируса

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 4802, скончался 101 человек.

Об этом свидетельствуют данные британского правительства.

С начала пандемии инфекция в Соединённом Королевстве подтвердилась у почти 4,3 млн человек, скончались 126 026.

Ранее Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании не нашло связи между применением вакцины AstraZeneca и образованием тромбов у получивших её людей. Агентство рекомендовало продолжить её использование.