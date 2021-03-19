В Британии за сутки выявили около 5 тысяч случаев коронавируса

Короткая ссылка
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 4802, скончался 101 человек.
В Британии за сутки выявили около 5 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом свидетельствуют данные британского правительства.

С начала пандемии инфекция в Соединённом Королевстве подтвердилась у почти 4,3 млн человек, скончались 126 026.

Ранее Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании не нашло связи между применением вакцины AstraZeneca и образованием тромбов у получивших её людей. Агентство рекомендовало продолжить её использование.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить