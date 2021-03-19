Северная Македония продлила для россиян упрощённый въезд

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Правительство Северной Македонии продлило для граждан России упрощённый порядок въезда.
Северная Македония продлила для россиян упрощённый въезд
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«Правительством Республики Северная Македония принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2021 года по 15 марта 2022 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий, в том числе оговорённых действующим соглашением», — приводит РИА Новости сообщение МИД России.

В ведомстве отметили, что в этот период для кратковременного въезда в Северную Македонию на срок до 90 дней в течение каждого шестимесячного периода не потребуется на северомакедонской границе предъявлять визы, туристические ваучеры, приглашения или гарантийные письма.

Ранее сообщалось, что Северная Македония зарегистрировала «Спутник V».

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