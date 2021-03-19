Заммэра Белграда рассказал о сотрудничестве Сербии и России

Заместитель мэра Белграда Горан Весич рассказал о сотрудничестве Сербии и России.

«На данный момент больше всего инвестиций Россия вкладывает в инфраструктуру. Наши страны подписали межгосударственное соглашение, которое позволяет российским компаниям работать непосредственно с Сербией по инфраструктурным проектам, и подобная возможность достаточно широко ими используется», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, культурное сотрудничество отстаёт от уровня политического и промышленного и ему жаль, что это так.

Как отметил Весич, экономическое сотрудничество двух стран вышло на хороший уровень и становится всё лучше.

«Однако культурное взаимодействие могло бы развиваться и шире. Действительно, могло бы быть гораздо больше российских художников, которые бы приезжали сюда, равно как и сербских художников, работающих в Российской Федерации. Я считаю, что над этим надо работать», — добавил он.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано прокомментировал ситуацию с культурным обменом между двумя странами.