Посол рассказал о возобновлении выставок итальянского искусства в России

Посол Италии в России Паскуале Терраччано прокомментировал ситуацию с культурным обменом между двумя странами.

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что российских любителей итальянской культуры ждёт возобновление выставок.

«В июне в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина пройдёт выставка, посвящённая сиенской живописи — это заря эпохи Возрождения. Кроме того, Пушкинский музей работает над организацией выставки итальянских произведений искусства, которые хранятся в российских региональных музеях», — сообщил посол.

По его словам, в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве состоится выставка, посвящённая Венеции эпохи Казановы.

«Фламиния Мантегацца будет выставляться в этом году в Музее современного искусства», — отметил Терраччано.

Как сообщил посол, ещё три крупные выставки запланированы в Санкт-Петербурге — в Эрмитаже представят шедевры Национальной галереи Умбрии, затем приедут картины из галерей Бергамо и Брешиа.

«В Главном штабе состоится также очень важная выставка, посвящённая художнику Альберто Бурри», — добавил он.

Ряд мероприятий пройдёт и в рамках перекрёстного Года музеев в России и Италии.

В феврале сообщалось, что министр культуры России Ольга Любимова провела встречу с послом Италии в России Паскуале Терраччано.