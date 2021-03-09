Посол рассказал о возобновлении выставок итальянского искусства в России
- ©wikipedia
В беседе с «Российской газетой» он заявил, что российских любителей итальянской культуры ждёт возобновление выставок.
«В июне в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина пройдёт выставка, посвящённая сиенской живописи — это заря эпохи Возрождения. Кроме того, Пушкинский музей работает над организацией выставки итальянских произведений искусства, которые хранятся в российских региональных музеях», — сообщил посол.
По его словам, в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве состоится выставка, посвящённая Венеции эпохи Казановы.
«Фламиния Мантегацца будет выставляться в этом году в Музее современного искусства», — отметил Терраччано.
Как сообщил посол, ещё три крупные выставки запланированы в Санкт-Петербурге — в Эрмитаже представят шедевры Национальной галереи Умбрии, затем приедут картины из галерей Бергамо и Брешиа.
«В Главном штабе состоится также очень важная выставка, посвящённая художнику Альберто Бурри», — добавил он.
Ряд мероприятий пройдёт и в рамках перекрёстного Года музеев в России и Италии.
В феврале сообщалось, что министр культуры России Ольга Любимова провела встречу с послом Италии в России Паскуале Терраччано.