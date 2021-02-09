Глава Минкультуры провела встречу с послом Италии в России

Короткая ссылка
Министр культуры РФ Ольга Любимова провела встречу с послом Италии в России Паскуале Терраччано.
Глава Минкультуры провела встречу с послом Италии в России
  • Facebook
  • © @ambmosca

Об этом сообщается на странице итальянской дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что стороны «ещё раз подтвердили высокий уровень итало-российского сотрудничества в области культуры, в рамках которого в ближайшие месяцы начнутся крупные проекты во всех основных сферах нашего взаимодействия в ожидании старта итало-российского перекрёстного года 2021—2022, посвящённого музейным обменам».

В начале декабря 2020 года глава российского МИД Сергей Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить