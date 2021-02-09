Глава Минкультуры провела встречу с послом Италии в России

Министр культуры РФ Ольга Любимова провела встречу с послом Италии в России Паскуале Терраччано.

Об этом сообщается на странице итальянской дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что стороны «ещё раз подтвердили высокий уровень итало-российского сотрудничества в области культуры, в рамках которого в ближайшие месяцы начнутся крупные проекты во всех основных сферах нашего взаимодействия в ожидании старта итало-российского перекрёстного года 2021—2022, посвящённого музейным обменам».

В начале декабря 2020 года глава российского МИД Сергей Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.