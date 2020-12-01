Лавров провёл переговоры с главой МИД Италии

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

Отмечается, что стороны «обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, календарь предстоящих политических контактов, а также обменялись мнениями по актуальным международным проблемам».

Также министры обсудили «ход подготовки предстоящего 3—4 декабря с. г. заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Тиране, в т. ч. в отношении вопроса назначения нового генсекретаря и глав трёх институтов организации».

«С российской стороны была подчёркнута готовность присоединиться к «пакетному» решению, включающему приоритетное для России утверждение на пост Верховного комиссара по делам национальных меньшинств выдвинутого Казахстаном К. К. Абдрахманова», — сообщили в российском МИД.

Ранее посол России в Италии Сергей Разов в беседе с kp.ru заявил, что отношения между Москвой и Римом развиваются стабильно.